Die Serie von unbegreifbaren Umweltdelikten in Wemding und Umgebung reißt nicht ab. Wie bereits gemeldet, flog in dieser Woche ein Gewerbetreibender auf, der eine größere Menge Abwasser, das mit einer ätzenden Chemikalie versetzt war, in die Regenwasserkanalisation und damit in die Natur einleitete. Der Fall beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern auch weitere Behörden.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis