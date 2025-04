Seriendiebe plündern noch mehr unversperrte Autos

Die Seriendiebe, die in der Nacht auf Sonntag in Riedlingen und in Donauwörth unterwegs waren, haben noch mehr Beute gemacht als zunächst gemeldet. Nachdem die Polizei am Montag von den Diebstählen aus unversperrten Autos in Riedlingen und Donauwörth berichtet hatte, riefen weitere Opfer bei den Beamten an.

Konkret meldeten sich noch einmal vier Geschädigte. Damit sind es aktuell insgesamt elf. Die Unbekannten schlugen im Tiroler Ring, Lilienweg und in der Bürgermeister-Rusch-Straße in Riedlingen sowie in der Härpferstraße und im Pappelweg in der Donauwörther Kernstadt zu. Die Diebe nutzten den Umstand aus, dass anscheinend zahlreiche Pkw-Besitzer ihre Fahrzeuge nicht abschließen, wenn diese vor oder auf den Anwesen stehen. Zur Beute gehören unter anderem ein Laptop, Handys und Geldbeutel.

Einer der mutmaßlichen Diebe in Donauwörth hat eine auffallend große Nase

Die Polizei sicherte mehrere Spuren, die jetzt ausgewertet werden. Die Polizei hat inzwischen auch nähere Erkenntnisse. Es handelte sich wohl um zwei Täter. Von einem liegt eine Personenbeschreibung vor. Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat einen hellen Teint, trug eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans, eine schwarze Strickmütze und gestreifte Turnschuhe. Als besonderes Merkmal nannten Zeugen übereinstimmend eine auffallend große Nase.

Wer weitere Hinweise geben kann oder ebenfalls Opfer geworden ist, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)