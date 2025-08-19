Icon Menü
Serverausfall im Landratsamt Donau-Ries: Einschränkungen im Dienstbetrieb

Landkreis Donau-Ries

Großer Serverausfall im Landratsamt: Einschränkungen im Betrieb

Wegen eines umfassenden und anhaltenden Serverausfalls herrscht derzeit nur eingeschränkter Dienstbetrieb im Landratsamt Donau-Ries.
Von Thomas Hilgendorf
    •
    •
    •
    Der Ausfall eines Servers legt derzeit das Landratsamt Donau-Ries lahm.
    Der Ausfall eines Servers legt derzeit das Landratsamt Donau-Ries lahm. Foto: Michael Kappeler/dpa

    Wie Landratsamt-Sprecherin Maria Kraenzler gegenüber der Redaktion am Dienstagmorgen mitteilt, ist ein großer Serverausfall am Landratsamt Donau-Ries aufgetreten. Derzeit herrscht deshalb in den einzelnen Abteilungen der Kreisbehörde bis auf Weiteres nur ein enigeschränkter Dienstbetrieb.

    Der Ausfall des Servers und die damit verbundenen Einschränkungen betreffen sowohl die Dienststellen in Donauwörth als auch die in Nördlingen. (hilg)

