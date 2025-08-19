Großer Serverausfall im Landratsamt: Einschränkungen im Betrieb

Wie Landratsamt-Sprecherin Maria Kraenzler gegenüber der Redaktion am Dienstagmorgen mitteilt, ist ein großer Serverausfall am Landratsamt Donau-Ries aufgetreten. Derzeit herrscht deshalb in den einzelnen Abteilungen der Kreisbehörde bis auf Weiteres nur ein enigeschränkter Dienstbetrieb.

Der Ausfall des Servers und die damit verbundenen Einschränkungen betreffen sowohl die Dienststellen in Donauwörth als auch die in Nördlingen. (hilg)