Sexueller Missbrauch: Familienvater aus dem Kreis Donau-Ries verurteilt

Die Jugendschutzkammer am Landgericht Augsburg hat am Donnerstag das Urteil gegen einen 36-jährigen Familienvater aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries gefällt, der zwischen 2011 und 2023 sieben Freundinnen seiner Tochter schwer sexuell missbraucht und teilweise vergewaltigt hat. 45 Einzeltaten hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aufgelistet. Der Beschuldigte hatte die Missbrauchstaten zum Großteil gefilmt und fotografiert. Das Landgericht sprach ihn jetzt schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der 36-Jährige ist laut Gutachter eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Ein ausführlicher Bericht zu dem Prozess folgt.