„Sie stehen unter immensem Stress“: Immer mehr ausgesetzte Tiere in der Region

Es muss ein schreckliches Gefühl sein: an einem unbekannten Ort ausgesetzt, ohne zu wissen, was mit einem geschieht. So geht es immer mehr Tieren im Donau-Ries-Kreis. Denn ihre Besitzer stellen sie einfach vor einem Tierheim ab, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Bei Tierheim-Mitarbeitern sorgt dieses Verhalten für Kopfschütteln. Wie sie in solchen Fällen reagieren - und welcher Grund wohl hinter der Häufung der Fälle steckt.
Landkreis Donau-Ries
