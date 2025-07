Kind stürzt von Fahrrad und verletzt sich schwer

Für einen siebenjährigen Buben endete eine Fahrt mit dem Kinderfahrrad am Donnerstagabend im Krankenhaus. Laut Polizeibericht war das Kind gegen 17.15 Uhr in Harburg in der Mündlinger Straße von der Schulstraße kommend in Richtung Ortsausgang unterwegs. An einer Bordsteinkante nach dem dortigen Bahnübergang stürzte der Bub alleinbeteiligt vom Rad. Der Siebenjährige zog sich schwere Verletzungen unter anderem im Gesicht zu, ebenso bestand Verdacht auf Gehirnerschütterung. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Neuburg gebracht. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

