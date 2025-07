Bub steigt unbemerkt aus dem Zug aus - seine Eltern fahren weiter

Ein Alptraum für alle Eltern: Als sie eine Zugfahrt unternehmen, steigt ihr siebenjähriger Sohn unbemerkt bei einem Halt aus und der Zug fährt ohne ihn weiter. Während Vater und Mutter im Abteil sitzen und weiter reisen, bleibt das kleine Kind am Bahnsteig zurück. So geschehen am Sonntagmittag am Bahnhof Donauwörth. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 58-jährige Lokführerin kurz nach 13 Uhr das verlassene Kind und machte Mitteilung. Der Bub hatte seinen Platz im Zug unmittelbar vor dessen Abfahrt verlassen, um auszusteigen. Seine Eltern setzten ihre Reise ahnungslos Richtung Würzburg fort.

Als sie bemerkten, was passiert war, informierten sie ebenfalls die Polizei. Die Rückfahrt der Eltern verzögerte sich allerdings, da es eine gravierende Verspätung auf dem Streckenabschnitt gab. Da der Siebenjährige kognitive Beeinträchtigungen aufwies, kümmerten sich die Beamten eineinhalb Stunden um ihn bis zum Eintreffen einer Verwandten, die den Buben in Obhut nahm. Am Nachmittag gab es dann eine glücklich Familienzusammenführung mit seinen Eltern. (AZ)