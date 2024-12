Silvester 2024: Diese Regeln gelten beim Feuerwerk im Donau-Ries

Das alljährliche Zeitfenster, um Silvesterraketen zu kaufen ist kurz. Denn in Deutschland ist der Verkauf von Knallkörpern nur drei Tage lang erlaubt. Heuer haben Böllerfans von Samstag, 28. Dezember, bis Dienstag, 31. Dezember, also bis zum Silvesterabend Zeit, um sich mit allerlei Geschossen einzudecken. Doch nicht überall im Donau-Ries dürfen Feuerwerkskörper auch tatsächlich abgeschossen werden. Hier sind Regeln und Tipps für ein sicheres Feuerwerk im Landkreis in der Silvesternacht.

