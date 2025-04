Verschärfte Regeln beim Biomüll: Was erwartet die Bürger in der Region?

Das Thema Müll bewegt die Gemüter. Mancher achtet penibelst auf die richtige Trennung von Bioabfall und Restmüll. Andere nehmen es nicht ganz so genau und werfen auch mal einen Joghurtbecher in den Biomüll. Doch darüber sollten die Bürger in Zukunft besser genauer nachdenken. Denn dem Gesetzgeber ist ein solches Verhalten ein Dorf im Auge. Noch die Ampel-Regierung beschloss deshalb eine Gesetzesnovelle, die Fehlverhalten bei der Bioabfall-Entsorgung stärker in den Blick nimmt. Das sind die Auswirkungen für Bürger in der Region.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biomüll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis