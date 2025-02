80 Jahre Kriegsende: Das wird in Donauwörth geplant

Rund 80 Jahre ist es nun her, dass der Zweite Weltkrieg ein Ende fand. Ein langer Zeitraum, in dem die Erinnerung zwangsläufig verblasst. Nur noch wenige Menschen können vom NS-Regime und dem Krieg aus eigener Erfahrung erzählen. Auch deshalb möchte die Volkshochschule das Gedenken an diese Zeit in Donauwörth in diesem Jahr besonders in den Mittelpunkt rücken. Bis Ende Mai wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen geben. Für einen Vortrag kommt gar eine Expertin aus Argentinien.

