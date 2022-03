Asbach-Bäumenheim

vor 33 Min.

So hat sich Asbach-Bäumenheim in den vergangenen 100 Jahren verändert

Plus Roland Bügelsteiber hat rund 5000 Fotos und viele Infos über seine Heimatgemeinde gesammelt. Aus diesem Fundus hat er eine besondere Internetseite gestaltet.

Von Wolfgang Widemann

Wenn sich Roland Bügelsteiber an seine Kinder- und Jugendjahre erinnert, gerät er fast ins Schwärmen. Er und seine Freunde seien in Asbach-Bäumenheim bei jeder Gelegenheit im Freien unterwegs gewesen: "Wir kannten jeden Winkel im Dorf." Die Bilder von damals, den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, gingen ihm bis heute nicht aus dem Kopf. In dieser Zeit wandelte sich die Gemeinde jedoch wie kaum eine andere in der Region – und Bügelsteiber verspürte das Bedürfnis, diesen Prozess zu dokumentieren. Er trug eine Sammlung von schätzungsweise 5000 Fotos und zahlreichen Informationen zusammen, die zeigen, was in Asbach-Bäumenheim in den vergangenen rund 100 Jahren passiert ist. Um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich das alles anzuschauen und in Erinnerungen zu schwelgen, gestaltete der gelernte Schriftsetzer eine Internetseite, die im weiten Umkreis einmalig sein dürfte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

