Brand-Serie in Bäumenheim: So ist der aktuelle Ermittlungsstand

Die Mülltonnen-Brände in Bäumenheim gehen weiter. In der Silvesternacht standen wieder Tonnen in Flammen, die Feuerwehr musste ausrücken. Von Einzelfällen lässt sich nicht mehr sprechen, bereits sechs Mal kam es seit Sommer des vergangenen Jahres zu solchen Vorfällen; nur bei einem davon kann die Polizei Fremdverschulden ausschließen. Wie weit die Polizei bei den Ermittlungen ist - und welche Strafe den Tätern droht.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis