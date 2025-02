„Merz hat Recht“: So reagiert die CSU-Basis auf die Union-Abstimmung mit der AfD

Es ist das politische Aufregerthema: In der vergangenen Woche brachte die Unionsfraktion im Bundestag einen Antrag ein, der auch mithilfe von Stimmen der AfD-Fraktion eine Mehrheit fand. Der Beschluss war zwar nur symbolisch und wird keine großen Konsequenzen nach sich ziehen, dennoch sorgt der Schritt in Teilen der Bevölkerung für Unmut. Und auch in der Union selbst stimmte nicht jeder dem sogenannten Fünf-Punkte-Plan zu, der unter anderem Zurückweisungen an der Grenze vorsieht. An der CSU-Basis im Landkreis sorgen die Demonstrationen gegen Kanzlerkandidat Friedrich Merz dagegen offenkundig eher für ein Unterhaken.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedrich Merz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis