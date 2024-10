Nahwärmenetz an Neudegger Allee: So sehen die Planungen aus

Wärmenetze sind ein wichtiges Thema, die Städte sind zur kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. In den kommenden Jahren soll nun ein Nahwärmenetz an der Neudegger Allee entstehen, mit dem unter anderem die Donau-Ries-Kliniken sowie die Schulen der Stadt und des Landkreises in der Umgebung versorgt werden sollen. Für den genauen Standort der Heizzentrale gibt es nun einen Favoriten.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahwärmenetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis