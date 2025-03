So sieht das Programm beim Donauwörther Ostereiermarkt aus

Bald ist wieder Ostern und damit steht auch der jährliche Donauwörther Ostereiermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag vor der Tür. Die City Initiative Donauwörth lädt am 30. März ab 10 Uhr zu einem Osterrundgang mit Kunsthandwerk, Osterdeko, Osterhasen und -eiern in die Donauwörther Innenstadt ein. Neben Ausstellungsflächen im Außenbereich, in der Kolping Akademie und dem Gemeindehaus der evangelischen Christuskirche ist in diesem Jahr erstmalig auch die Fläche des ehemaligen Modegeschäfts Schmid in der Spitalstraße mit dabei.

Eröffnet wird der Markt um 10 Uhr im ehemaligen Schmid-Gebäude durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und die geschäftsführende Vorsitzende der CID, Christiane Kickum, musikalisch begleitet von der Musical Company Kaisheim. Der beschilderte Osterspaziergang der CID führt über die Bahnhofstraße, die Altstadtinsel Ried durch die Hindenburgstraße, über die Spitalstraße, durch die Reichsstraße und zur Pflegstraße. Auf dem Weg begegnen Besucher Holzosterhasen, die den Weg weisen, bunt dekorierten Osterbrunnen, einem Osterbaum am Woha sowie allerlei Stände mit Produkten rund um das Thema Ostern.

Donauwörther Fairtrade Woche startet am 30. März

Aussteller präsentieren sowohl im Ried Ihre österliche Ware als auch in der Kolping Akademie, dem ehemaligen Modegeschäft Schmid und dem Gemeindehaus der evangelischen Christuskirche. Im Zeughaus findet in diesem Jahr zeitgleich der beliebte Mädelsflohmarkt von 10 bis 18 Uhr statt. Neben Möglichkeiten zum Ostershoppen gibt es auch ein kleines Programm: Speziell für die Kleinen findet in der Kolping Akademie von 14 bis 17 Uhr ein Osterbasteln statt. Das Ukrainische Kulturzentrum Donau-Ries ist in diesem Jahr auch wieder mit dabei und bietet im ehemaligen Schmid ab 10 Uhr warme und kalte ländertypische Speisen, ukrainisches Kunsthandwerk und Kinderaktionen. Zur gleichen Zeit findet ein Workshop zum „Ostereier bemalen“ für Groß und Klein statt, denn nicht nur in Deutschland ist es Tradition an Ostern Eier zu bemalen, auch in der Ukraine wird diese Tradition mit aufwendiger Kunstmalerei zelebriert und heißt dort Pysanka.

In der Fairtrade Woche, die am 30. März startet, stehen in den Räumlichkeiten in der Spitalstraße auch Fairtrade-Mitmach-Aktionen der Realschulen auf dem Programm und der Weltladen bietet österliche Produkte aus seinem Sortiment an. Im evangelischen Gemeindehaus und dem Stadtladen wird Kaffee und Kuchen angeboten. Um 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag und die Donauwörther Geschäfte öffnen bis 18 Uhr ihre Türen. Zusätzlich haben die Donauwörther Museen von 14 bis 17 Uhr geöffnet und um 16 Uhr startet am Eingang der Tourist-Information die Familienführung Donauwörther Geschichte & G`schichtn. (AZ)