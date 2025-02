Außenanlagen im Alfred-Delp-Quartier: So sieht der Entwurf aus

Noch ist das Alfred-Delp-Quartier in Donauwörth kein wirklicher Hingucker. Die Freizeitmöglichkeiten halten sich in engen Grenzen, von ansehnlichen Grünanlagen kann bisher nicht die Rede sein. Doch das soll sich auf mittlere Sicht ändern, schließlich werden hier einmal hunderte Menschen wohnen. Deshalb fand in den vergangenen Monaten ein Wettbewerb statt, bei dem Landschaftsbüros verschiedene Entwürfe einreichten. Nun steht der Sieger fest. Die Jury war nicht zuletzt von der anvisierten Platzgestaltung überzeugt.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Außenanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monika Beltinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis