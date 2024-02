So soll Heißesheim vor Hochwasser geschützt werden

Plus Unter anderem soll ein Damm die Zusum in Schach halten. Damit wären die 150 Häuser von Heißesheim sicher. Doch das beruhigt die Bürgerinnen und Bürger nicht ganz.

Wie kann der Mertinger Ortsteil Heißesheim bei einem hundertjährigen Hochwasser geschützt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Experten des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) seit mehr als zehn Jahren. Die ursprünglichen Pläne mussten immer wieder differenziert werden. Viele Bürgerinnen und Bürger in Heißesheim waren oft nicht glücklich. Doch nun könnte aus den Plänen bald Wirklichkeit werden.

Die Arbeiten zu den notwendigen Veränderungen der Landschaft und den Bauten könnten möglicherweise Ende des Jahres beginnen, bestätigt Gudrun Seidel, die Leiterin des WWA Donauwörth. Hintergrund ist die Auskunft aus dem Landratsamt, wonach der Bescheid zu dieser Hochwasserschutzmaßnahme „Moosgraben“ demnächst zum Abschluss komme. „Die Bekanntmachung über das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde bereits vorbereitet“, heißt es aus der Behörde. Demnächst werde die offizielle Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries erfolgen.