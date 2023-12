Landkreis Donau-Ries

vor 52 Min.

Zahlen für jeden Ort: So viele Geflüchtete leben im Kreis Donau-Ries

Plus 2023 sind hunderttausende Menschen aus der Ukraine und weiteren Ländern nach Deutschland geflüchtet. Doch wie viele leben in den einzelnen Kommunen im Kreis Donau-Ries?

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Der Angriffskrieg in der Ukraine hat im Februar 2022 eine Flüchtlingswelle in Gang gesetzt, die sich – wie bereits 2015 – durch ganz Europa zieht und bis heute anhält. Auch in den Landkreis Donau-Ries sind neben Menschen aus anderen Ländern zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer geflüchtet. Um die Masse an Menschen unterzubringen, hieß es, kreativ werden: Turnhallen wurden zu Schlafsälen, Hotels zu Wohnheimen, Wohnhäuser zu Asylunterkünften. Und die Zahl der Geflüchteten steigt immer weiter. Doch wie viele sind es in Ihrer Kommune genau? Das Landratsamt hat die Zahlen für alle Kommunen des Landkreises Donau-Ries jetzt auf Anfrage unserer Redaktion genannt.

Insgesamt 2824 Flüchtlinge leben laut Landratsamt Stand 27. Dezember im Landkreis Donau-Ries, 1590 davon kommen aus der Ukraine. Das macht bei einer Einwohnerzahl von 137.436 Menschen (Stand: 30. Juni 2023) 2,05 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Seit 1. Januar 2023 sind dem Landkreis insgesamt 1237 Schutzsuchende zugewiesen worden. Neben der Ukraine kommen diese Menschen aus Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Belarus, von der Elfenbeinküste, aus Georgien, aus dem Irak, aus Moldau, Nigeria, Pakistan, aus der Russischen Föderation, aus Somalia, Tunesien, aus der Türkei und aus Uganda. Dieser enorme Zuwachs bleibt nicht ohne Folgen, wie Irina Stumpf vom Landratsamt auf Anfrage schreibt: "Es lastet ein hoher Druck auf den Landratsämtern, die Zuweisungszahlen noch unterbringen zu können. Die Anmietung von Unterkünften bleibt eine gewaltige Herausforderung auch für das nächste Jahr. Bei einem anhaltend hohen Zustrom wie derzeit werden vermutlich zusätzliche Notunterkunftskapazitäten gefunden werden müssen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen