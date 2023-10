Mit zwei Personen besetztes Auto überschlägt sich bei Unfall

Im angrenzenden Mittelfranken nahe Solnhofen verliert ein Nördlinger die Kontrolle über seinen Pkw. Das hat einen recht spektakulären Unfall zur Folge.

Ein Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis ist am späten Mittwoch im angrenzenden Mittelfranken recht spektakulär verunglückt.

Nach Auskunft der Polizei war der 22-Jährige aus Nördlingen, der den Wagen steuerte, auf der Staatsstraße zwischen Solnhofen und Langenaltheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und verlor in der Folge die Kontrolle über diesen. Der Wagen schoss über die Gegenfahrbahn, überschlug sich neben dieser und blieb im Graben liegen.

Die Insassen erleiden bei dem Unfall wohl nur leichte Verletzungen

Der junge Mann und seine Begleiterin hatten großes Glück: Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Betroffenen in die Kliniken nach Eichstätt und Donauwörth. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)