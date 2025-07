Sommerakademie im Kunstmuseum Wemding: Ist mit dem Tod wirklich alles zu Ende?

„Pflücke den Tag!“ empfahl der römische Dichter Horaz angesichts der Gewissheit des Todes. Aber ist mit dem Tod wirklich alles zu Ende? Gibt es eine Unsterblichkeit der Seele? Oder gar eine Wiedergeburt? Wie beantworten verschiedene Kulturen und Religionen diese Fragen? Um diese Themen und um noch viel mehr dreht sich die diesjährige „Sommerakademie“ im KunstMuseum Donau-Ries (Wemding) vom 22. bis 24. August.

Bereits zum zweiten Mal lädt die „Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen“ in Kooperation mit dem Verein der Freunde des KunstMuseums Donau-Ries zu dem sommerlichen Event ein. Vorträge, Gespräche, Führungen und Übungen gehen dabei Hand in Hand. Das diesjährige Schwerpunktthema lautet: „Über das Leben, Sterben und Transformation. Der Tod im interkulturellen Dialog“. Umrahmt werden die Beiträge von einer Ausstellung des Berliner Künstlers Jörg Amonat mit dem Titel „WürdeMenschen“. Diese erzählt davon, wie Menschen in einem Hospiz Trauer und Angst, aber auch Hoffnung und Lebensfreude erleben.

Ausflug nach Schloss Spielberg

Eine Einführung in diese Ausstellung bildet gleich den Auftakt am Freitag, 22. August, um 9.30 Uhr, bevor um 10.15 Uhr die Professoren Harald Seubert (Basel) und Karl-Heinz Pohl (Trier) gemeinsam mit Pfarrer Ludwig Frambach (Nürnberg) in einem Polylog-Vortrag dazu einladen, über das Faktum des Todes nachzudenken: „Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.“

Am Nachmittag gibt es einen Ausflug nach Schloss Spielberg (Gnotzheim), wo um 14.45 Uhr die Leiterin des KunstMuseums Annette Steinacker-Holst zusammen mit ihrem Bruder und Kurator von Spielberg Veit Steinacker die Tod- und Auferstehungs-Bilder ihres Vaters Ernst Steinacker zeigt. Nach einem Vortrag zu Irland (René Böll, Köln) bietet am Abend der Sinologe Heinrich Geiger (Bonn) einen „Ästhetischen Spaziergang“ rund um Schloss Spielberg an, bei dem Sterbens- und Lebensprozesse in der Natur betrachtet werden (17.30 Uhr).

Für Frühaufsteher gibt es Tai Qui

Am Samstagvormittag, 10 Uhr, steht - wiederum im KunstMuseum - die hinduistische Perspektive auf Leben, Sterben und Tod auf dem Programm, am Samstagnachmittag kann man nach einer Yogastunde (14 Uhr) die islamische Perspektive kennenlernen. Schließlich gibt es einen Blick nach Afrika. Zu den Vorträgen reisen Referentinnen und Referenten aus Wien, Jena, Neumarkt, Teheran, München und Berlin nach Wemding. Der Tag schließt mit einer Besonderheit: einer gastrosophischen Verkostung („Essbare Philosophie“) mit dem Phänomenologen Sebastian Knöpker (Stuttgart) ab 18 Uhr.

Der Sonntagvormittag ab 10 Uhr widmet sich schließlich der japanischen Kultur. Referenten sind Professor Thomas Fuhrmann-Lieker und die Akademie-Vorsitzende Dagmar Dotting, M.A., B.A., beide aus Kassel. Wer früh auf den Beinen ist, kann Samstag und Sonntag jeweils um 7 Uhr eine Tai Qi-Stunde mit Linda Ryan-Pohl (Trier) mitmachen. (AZ)

info: Teilnahmegebühren: Freitag 20 Euro, Samstag 35 Euro, Sonntag 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten über https://westostakademie.de/kontakt/. Weitere Info: https://westostakademie.de/veranstaltungen/sommerakademie-2025/