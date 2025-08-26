Stadt Donauwörth weiht neues Ufer- und Hafenareal ein

Nach sorgfältiger Planung, Bauarbeiten mit Baggern im Wasser und einer verschwundenen Frau ist es nun so weit: Das City-River-Projekt, das die Sanierung von Donauspitz, der Bucht „Wildnis“ und dem Alten Donauhafen umfasste, ist abgeschlossen. Das will die Stadt Donauwörth am 30. und 31. feiern. Sie lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich das Ergebnis anzuschauen. Das steht am Eröffnungswochenende auf dem Programm.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit der offiziellen Eröffnung. Begleitet wird der Auftakt von der Musikkapelle Wörnitzstein. Ab 10 Uhr gibt es für Kinder außerdem verschiedene kreative Angebote wie eine Seifenblasenwerkstatt, Floßbau mit Naturmaterialien, Malen mit Kreide sowie Foto- und Comicausstellungen zum Projekt City-River. Das Ganze findet vor der Stiftung St. Johannes statt, berichtet Christiane Kickum, die das Projekt leitet. Von 11 bis 16 Uhr können sich Interessierte zudem das neue Areal vom Wasser aus anschauen: Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk bieten Donaurundfahrten an. „Mit den Feuerwehrbooten kann man fast bis zur Eisenbahnbrücke fahren“, erzählt Kickum. Für musikalische Unterhaltung sorgt von 13 bis 15 Uhr Jutta Pollak mit Live-Musik. Um 14 Uhr gibt es eine Aufführung des Kanuclubs Donauwörth.

Einweihung des neuen Hafenareals in Donauwörth: Ein besonderes Schiff kehrt zurück

Ein erster Höhepunkt des Einweihungsfestes ist die Einfahrt der Ruderer des Deutschen Ruderverbandes um 15 Uhr, begleitet von der Musikkapelle Wörnitzstein, berichtet Kickum weiter. Außerdem kehre ein besonderes Boot nach Donauwörth zurück: die Ulmer Schachtel. Das Boot war seit dem Mittelalter als Warentransportschiff auf der Donau unterwegs und hielt oft in Donauwörth. Denn die Stadt war ein wichtiger Halt auf der Route von Ulm nach Wien. Interessierte können am Samstag die Einfahrt der Schachtel beobachten und mehr über die Geschichte des Schiffes erfahren. Am Abend spielt von 19 bis 22 Uhr die Band Chakulou. Um 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk, um den Samstag ausklingen zu lassen.

Am Sonntag, 31. August 2025, geht es ab 9 Uhr weiter mit der Ausfahrt der Ruderer. „Donauwörth ist nur ein Stopp auf ihrer Wanderfahrt“, so Kickum. Für die musikalische Begleitung sorgt dieses Mal die Stadtkapelle Donauwörth. Von 9 bis 12 Uhr veranstalten die Gastronomen vor Ort Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Um 9.30 Uhr verlässt die Ulmer Schachtel dann das Hafenareal und macht sich auf den Heimweg.