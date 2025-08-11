Gewinnen Sie Karten für den Wunschfilm Konklave beim Sommerkino in Rain

Achtmal können sich Films-Fans in diesem Sommer auf Kino-Feeling unter freiem Himmel freuen. Nachdem vorab nur sieben der Filme bekannt waren, steht nun das gesamte Programm fest. Bei der Online-Abstimmung für den Wunschfilm, der am 27. August gezeigt wird, setzte sich die Papstwahl mit Ralph Fiennes in Konklave gegen Rehragout Rendezvous, Like a complete Unknown, Paddington in Peru, Guglhupf Geschwader sowie Ein Minecraft Film durch. Der Vorverkauf für den Wunschfilm startet Ende der Woche auf der Internetseite des Kinopalasts Neuburg. Unter den Lesern und Leserinnen verlost die Donauwörther Zeitung zudem in Kooperation mit dem Veranstalter fünfmal zwei Karten für Konklave. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de (Stichwort: Sommerkino) und erzählen Sie uns, mit wem Sie ins Kino gehen möchten. Einsendeschluss ist am 20. August. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben, damit wir Sie im Falle eines Gewinnes benachrichtigen können. (AZ)

Konklave Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerkino Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinofilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis