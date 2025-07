Sommerkino in Rain - heuer etwas anders

Die festlich illuminierte Stimmung in hoffentlich lauen Sommernächten bleibt beim 8. Rainer Sommerkino erhalten, doch der Standort wird heuer erstmals ein anderer sein: Die Veranstaltung wechselt von der lauschigen Leutnantschanze in den nicht minder romantischen Schlosspark. Ein Experiment, das die Stadt Rain in Kooperation mit dem Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch heuer nicht nur wegen der malerischen Umgebung wagt, sondern unter anderem auch wegen der vorhandenen Infrastruktur: Am Schloss ist Barrierefreiheit gewährleistet und zudem stehen öffentliche Toiletten zur Verfügung.

Vom Mittwoch, 20. August, bis Samstag, 30. August, laufen acht Filme, wobei lediglich sieben von ihnen feststehen, der achte ist ein Wunschfilm, über den interessierte Kinogänger vorab entscheiden können. Die Abstimmung findet im Vorfeld des Abends statt. Getränke und Snacks gibt es wieder wie üblich.

Die Filme werden bei fast jedem Wetter gezeigt

Der Onlineverkauf startet am 22. Juli unter www.kinopalast-neuburg.de. Persönlich gibt es die Eintrittskarten ebenfalls im Kinopalast ab diesem Zeitpunkt zu kaufen. Die Einzelkarte kostet 12 Euro. Gebühren. Onlineverkauf ist an den Vorführungstagen bis 20 Uhr möglich. Für Kurzentschlossene gibt es auch Karten an der Abendkasse. Stornos sind bis zu 24 Stunden vor Vorstellungsbeginn möglich. Die Filmvorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit.

Die Kinoabende finden bei fast jedem Wetter statt. Bei Sturm, Gewitter, Unwetterwarnungen wird die jeweilige Veranstaltung abgesagt. In diesem Fall werden die gekauften Online-Karten automatisch zurückerstattet. Ein Infotelefon zum Wetter ist an den Vorstellungstagen ab 18 Uhr geschaltet: 0171/4970899

Sepp und Kerstin Egerer kommen mit Kindertheater ans Schloss

Und das sind die Filme - und erstmals auch zwei Kindertheaterstücke -, die gezeigt werden:

Mittwoch, 20. August: „Wunderschöner“ . Die Geschichte erzählt von fünf Frauen auf ihrem Weg zu mehr Selbstvertrauen und innerer Stärke. Ein berührender, humorvoller Publikumserfolg über Schönheit, Mut, Familie und das wahre Glück im Leben.

Donnerstag, 21. August: „Der Pinguin meines Lebens“. Ein berührender Film über Freundschaft, Mut und Veränderung - mit einem tierischen Hauptdarsteller. Er basiert auf der wahren Geschichte einer Freundschaft zwischen Mensch und Pinguin.

Freitag, 22. August: „Bridget Jones - verrückt nach ihm“. Bridget ist zurück – verwitwet, überfordert, alleinerziehend. Zwischen Windeln, Karrierechaos und Dating-Apps trifft sie gleich zwei Männer: einen wilden Ranger und einen sensiblen Lehrer. Herzchaos garantiert.

Samstag, 23. August: 17.30 Uhr Kindertheater „Auf nach Narretanien“ mit Sepp und Kerstin Egerer. Das Stück spielt an einem mystischen Ort, an dem es die verrücktesten Sachen auf der ganzen Welt gibt. Doch leider weiß der Hofnarr, der im Auftrag der Fürstin unterwegs ist, überhaupt nicht, wo er mit dem Suchen anfangen soll. Eine bezaubernde Geschichte die Kinder die Magie des Alltäglichen zeigt und Erwachsene die altbekannte Welt ganz neu entdecken lässt. Dauer 60 Minuten und geeignet für Kinder von drei bis zehn Jahren.

Samstag, 23. August: 19.30 Uhr „Karlie & Marie“ . Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied sind als zwei verschrobene Bayern auf unerwartetem Roadtrip – Chaos, Explosionen, Herz und urkomische Missverständnisse inklusive.

Mittwoch, 27. August: Wunschfilm. Die Entscheidung fällt zwischen „Ein Minecraft Film“ (rasantes Block-Abenteuer voller Witz, Herz und Action), „Guglhupfgeschwader“ (bayerisch witzige Eberhofer-Komödie), Rehragout-Rendezvous (ebenfalls Eberhofer-Komödie), „Konklave“ (Machtthriller im Vatikan über das Ringen um einen neuen Papst), „Paddington in Peru“ (Gefahren, Rätsel und ganz viel Herz in einem tropischen Familienspektakel), „Like a Complete Unknown“ (Lebensgeschichte des Bob Dylan, die Musik, Rebellion und Legendenbildung vereint). Das Voting finden Sie auf unserer Website ( www.azol.de/110403336)

Donnerstag, 28. August: „Mamma Mia - here we go again“ ist die Fortsetzung der Geschichte von Sophie auf der griechischen Insel Kalokairi, die erneut gespickt ist mit vielen Hits von Abba.

Freitag, 29. August: „F 1“ ist ein amerikanisches Action-Drama mit Brad Pitt, der einen ehemaligen Formel-1-Piloten verkörpert, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um für ein erfolgloses Team das erste Rennen zu gewinnen.

Samstag, 30. August: 17.30 Uhr Theater für Kinder ab drei Jahren „Piccolinos Reise um die Welt“. Clown Piccolino trifft auf verschiedenen Kontinenten Menschen, Tiere und kulturelle Begebenheiten.

Samstag, 30. August: 19.30 Uhr „Drachenzähmen leicht gemacht“ . In dieser Realverfilmung wagt der junge Wikinger Hicks das Undenkbare: Statt Drachen zu töten, freundet er sich mit einem an – dem mystischen Nachtschatten Ohnezahn.