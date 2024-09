Sommergeschäft: So trotzten Donauwörther Händler den Wetterkapriolen

Allmählich verabschiedet sich der Sommer und die Sonne hat in den letzten Tagen noch einmal alles gegeben. Das Thermometer stieg auf 30 Grad und lockte viele Menschen zu einem Einkaufsbummel in die Innenstadt. Dabei zeigte sich der Sommer heuer auch von einer anderen Seite: vor wenigen Monaten setzten Hochwasser und Regenfälle den Einzelhändlern zu und sorgten bei manchen für einen schwachen Start in das dritte Geschäftsquartal. Wie steht es nun um die Sommerbilanz der lokalen Geschäfte?

Mariana Silva Lindner