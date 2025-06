Sonne blendet: Autofahrer landet bei Unfall im Graben

Weil ihn nach eigenen Angaben unvermittelt die tiefstehende Sonne geblendet hat, ist ein Autofahrer auf der Staatsstraße (Donautalstraße) zwischen Zirgesheim und Schäfstall verunglückt.

Dies passierte der Polizei zufolge um etwa 16.45 Uhr. Der 31-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Straße ab und landete im Graben. Glücklicherweise gab es in diesem Moment keinen Gegenverkehr. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort. An dem Wagen entstand Totalschaden in einer Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Das demolierte Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)