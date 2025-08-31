Icon Menü
Sozialbüro in Donauwörth: Neue Anlaufstelle für alle Bürger

Donauwörth

Donauwörth: So wurde aus einem Kirchengebäude ein Bürgerbüro

In der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Donauwörth hat unlängst ein Sozialbüro eröffnet, das als Anlaufstelle für alle Bürger dient. Was genau dort stattfindet.
Von Thomas Hilgendorf
    Das Sozialbüro in Donauwörth ist in einer alten Kirche in der Gartenstraße untergebracht.
    Das Sozialbüro in Donauwörth ist in einer alten Kirche in der Gartenstraße untergebracht. Foto: Thomas Hilgendorf

    Früher wurde in diesen Räumen Gottesdienst gefeiert. Dort, wo die Kirchenbänke standen, sind allerdings mittlerweile Trockenbauwände eingezogen. Und trotzdem: Es wirkt alles nach wie vor licht und weitläufig in der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Donauwörth. Seit einiger Zeit ist ein buntes Banner über dem Eingangsportal gespannt. „Sozialbüro“ steht dort in großen Lettern. Viele Bürger fragen sich, was in jenen ungewöhnlichen Büroräumen stattfindet.

