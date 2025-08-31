Donauwörth: So wurde aus einem Kirchengebäude ein Bürgerbüro

Früher wurde in diesen Räumen Gottesdienst gefeiert. Dort, wo die Kirchenbänke standen, sind allerdings mittlerweile Trockenbauwände eingezogen. Und trotzdem: Es wirkt alles nach wie vor licht und weitläufig in der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Donauwörth. Seit einiger Zeit ist ein buntes Banner über dem Eingangsportal gespannt. „Sozialbüro“ steht dort in großen Lettern. Viele Bürger fragen sich, was in jenen ungewöhnlichen Büroräumen stattfindet.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchengebäude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis