Zertifikate für soziales Engagement: Schülerinnen und Schüler in Rain setzen sich für das Gemeinwohl ein

In einer Zeit, in der Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und gesellschaftliches Engagement zunehmend an Bedeutung gewinnen, geht die Realschule in Rain mit gutem Beispiel voran. Mit dem Zertifikat Soziales hat sie ein innovatives Projekt ins Leben gerufen, das Schülerinnen und Schüler über drei Schuljahre hinweg in ihrem sozialen Lernen begleitet – eng verzahnt mit dem Lehrplan des Faches Sozialwesen und mit echten Praxisbezügen. Das Ziel: junge Menschen stark machen für das Miteinander – im Schulalltag, in der Gesellschaft und im späteren Berufsleben.

Das Zertifikat Soziales setzt sich aus drei aufeinander aufbauenden Bausteinen zusammen, die jeweils in einer Jahrgangsstufe umgesetzt werden. Jeder dieser Bausteine greift zentrale Themen des Lehrplans auf und bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich in sozialen Projekten zu erproben.

Soziales Handeln im Schulalltag

Baustein I: Soziales Handeln im Schulalltag (7. Jahrgangsstufe). In der siebten Klasse steht die „Sekundärsozialisation in der Schule“ im Fokus. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen aktiv Verantwortung – sei es im Rahmen der Nachmittagsbetreuung, wo sie jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern bei den Hausaufgaben helfen, Lernstrategien vermitteln oder Freizeitangebote gestalten, oder auch beim Thema Umweltschutz, indem sie sich ganz konkret an der Reinigung und Pflege des Pausenhofs beteiligen. Diese Erfahrungen stärken nicht nur das soziale Miteinander, sondern fördern auch Eigeninitiative und Mitverantwortung.

Baustein II:– Engagement für Menschen mit Unterstützungsbedarf (8. Jahrgangsstufe). In enger Zusammenarbeit mit dem Projektpartner, der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint, erleben die Achtklässlerinnen und Achtklässler, was es bedeutet, soziale Verantwortung zu übernehmen. Die Projekte reichen vom Gemüseanbau in einem Hochbeet, kreativen Workshops, einer Stadtführung in Leichter Sprache, über Freizeitangebote im Donauforum Donauwörth, bis hin zur aktiven Teilnahme am Kinder- und Jugendtag oder beim Donau-Festival. Die Jugendlichen setzen sich mit dem Leben und Alltag von Menschen mit Beeinträchtigungen auseinander – und erleben, wie bereichernd diese Begegnungen sein können. Die Lernbereiche „Verantwortung für sich und andere übernehmen“ und „Menschen mit Beeinträchtigung“ werden dabei praktisch erfahrbar gemacht.

Baustein III: Ehrenamtliches Engagement (9. Jahrgangsstufe). Im neunten Schuljahr schließlich geht es um die tertiäre Sozialisation in der Arbeitswelt – konkret: ums Ehrenamt. Unsere Schülerinnen und Schüler wählen selbstständig eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, engagieren sich in ihrer Freizeit und dokumentieren ihren Einsatz. Ob im Sportverein, im Seniorenheim, in sozialen Einrichtungen oder bei kulturellen Veranstaltungen – das Spektrum ist breit. Wichtig ist uns dabei: Eigeninitiative, Verlässlichkeit und echte Mitgestaltung.

Diese Auszeichnung ist auch für künftige Arbeitgeber von Bedeutung

Mit dem Zertifikat Soziales, das am Ende der 9. Klasse im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung verliehen wird, erhalten die Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Auszeichnung, die auch für zukünftige Arbeitgeber von großer Bedeutung ist. Es belegt nicht nur fachliche Kenntnisse aus dem Sozialwesenunterricht, sondern vor allem gelebte soziale Kompetenz, Engagement und Teamfähigkeit – Eigenschaften, die in jeder Branche gefragt sind.

In diesem Schuljahr wird das Zertifikat erstmalig verliehen. Die Schule ist stolz auf ihre Jugendlichen, die mit Offenheit, Engagement und Empathie dieses Projekt mit Leben gefüllt haben. Sie haben gezeigt, dass soziales Lernen weit über den Unterricht hinausgeht – und dass unsere Gesellschaft auf junge Menschen zählen kann, die Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen. (Anja Neubauer)

