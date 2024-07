Die Fusion der Sparkassen Donauwörth und Dillingen-Nördlingen zu einer großen Sparkasse Nordschwaben nimmt Gestalt an. Doch es melden sich auch kritische Stimmen zu Wort. So geschehen im Donauwörther Stadtrat am Mittwochabend. Vertreter des CSU-Fraktion befürchten Nachteile zu Ungunsten der Stadt.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sparkassenfusion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis