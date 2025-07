Spaziergänger findet Gewehrmunition

Ein 50-Jähriger ist in Bäumenheim auf Munition gestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe der Auchsesheimer Straße unterwegs. Dort fand er in einem Jägerstand frei zugänglich fünf Patronen Gewehrmunition ohne feststellbaren Besitzer.

Ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)