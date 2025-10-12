Landratswahl: SPD-Delegierte einstimmig für Claudia Müller

Mit der Harburgerin Claudia Müller als Kandidatin geht die SPD im Landkreis Donau-Ries in den Landratswahlkampf. Bei der Nominierungsversammlung der Sozialdemokraten in ihrer Heimatstadt erhielt die 54-jährige Kreis- und Stadträtin die Unterstützung aller 44 anwesenden Delegierten aus den Ortsvereinen. „Dieses Ergebnis zeigt, wie sehr wir dich alle schätzen!“, gratulierte SPD-Unterbezirksvorsitzender Christoph Schmid der Bewerberin.

Schmid charakterisierte diese als „zukunftsorientiert, zugewandt und zuverlässig“. Ohne Kritik am Amtsinhaber Stefan Rößle äußern zu wollen, täte nach 24 Jahren frischer Wind im Landratsamt gut. Der Bundestagsabgeordnete beschrieb die Kandidatin als jemanden, die den Blick stets nach vorne richte: „Sie will anpacken, loslegen und motivieren.“ Den Menschen zugewandt zu sein, anstatt Politik im „stillen Kämmerlein“ zu machen, sei gerade im ländlichen Raum besonders wichtig, so Schmid. Claudia Müller habe das gerade erst anlässlich der Donau-Ries-Ausstellung gezeigt, bei der die SPD mit einem Stand vertreten war.

Donau-Ries-Ausstellung als Motivationsschub für SPD-Landratskandidatin

Die designierte Landratskandidatin knüpfte in ihrer Rede an Schmid an: „Wir haben auf der Ausstellung unglaublich viele Menschen erreicht und gespürt: Der Wunsch nach einem Wechsel ist da.“ Sie habe aus diesen Tagen eine enorme Motivation mitgenommen, denn: „Die Menschen sind völlig unvoreingenommen auf uns zugekommen.“

Kurz ging die Kreis- und Stadträtin auf ihren Werdegang ein: Die verheiratete Mutter dreier Kinder (18, 15 und 12 Jahre alt) absolvierte nach ihrem Realschulabschluss in Wemding in Donauwörth eine Lehre als Bauzeichnerin, ehe sie nach dem Besuch der Fachoberschule und einem Studium des Bauingenieurwesens nun in Augsburg als Führungskraft bei einer mittelständischen Ingenieurgesellschaft tätig ist.

Landratskandidatin der SPD ist seit 2008 im Harburger Stadtrat aktiv

Seit 25 Jahren SPD-Mitglied und seit 2008 im Harburger Stadtrat, wo sie ihrer Fraktion vorsteht, beschrieb Claudia Müller ihre Herangehensweise als lösungs- und sachorientiert. Noch intensiver in viele Themen eingearbeitet habe sie sich, seit sie 2024 auch die SPD-Kreistagsfraktion führe: „Wenn ich über etwas rede, muss ich wissen, was Sache ist.“ Durch ihre berufliche Tätigkeit im Bereich Kanalsanierung habe sie gerade in den Kreisen Augsburg, Dillingen und Günzburg mit sehr vielen Kommunen zu tun, was sich ideal mit ihrer ehrenamtlichen politischen Arbeit ergänze.

Einige zentrale Felder der Kreispolitik griff Müller auf: So seien zwar schon einige Schulsanierungen und -neubauten abgeschlossen, mit der FOS/BOS Donauwörth, der Abt-Ulrich-Schule Kaisheim und den Berufsschulen stehe aber auch noch einiges an: „Angesichts der schwieriger werdenden Finanzsituation muss hier einiges effektiver gestaltet werden als bisher.“ Zum ÖPNV merkte die Kandidatin an: „Es kann nicht unser Ernst sein, dass das Deutschlandticket in Rufbussen nicht anerkannt werden soll.“ Eindeutig trat sie dafür ein, dass der Kreis einem größeren Verkehrsverbund – zur Diskussion stehen der AVV und der MVV – beitreten soll.

Kandidatin Claudia Müller: „Geld kann nicht immer nur von unten kommen“

Zur Erhöhung der Umlage, welche die Kommunen an den Landkries bezahlen müssen, stellte Müller klar, diese habe nicht zuletzt mit dem gestiegenen Finanzbedarf der Bezirke zu tun. „Dieses Geld kann aber nicht immer nur von unten kommen. Der Freistaat muss die Bezirke besser ausstatten.“ Gesundheit und Pflege sei ein wichtiges Thema. „Auch wir bezuschussen unsere Kreiskliniken, aber es darf finanziell nicht aus dem Ruder laufen“, merkte Müller dazu an. Im Hinblick auf den Tourismus sei derzeit vor allem die Frage nach den Standorten von Geopark-Infozentren ungeklärt. Eine Studie dazu sei beschlossen, aber noch nicht in Auftrag gegeben worden: „Nur was wir brauchen, wollen wir uns dann auch leisten – was auch immer das für die betroffenen Orte bedeutet.“

Eines dürften Sozialdemokraten nie vergessen, betonte die Kandidatin: „Wir setzen uns seit über 150 Jahren für die Schwächsten ein und sollten das auch weiterhin tun.“ Natürlich gebe es ungerechtfertigte Leistungsauszahlungen, denen ein Riegel vorgeschoben werden müsse, so Claudia Müller: „Ich bin nicht blauäugig, wir haben nichts zu verschenken, aber es gibt auch in unserem Landkreis viele, die Unterstützung benötigen.“ Zuerst wolle sie aber den Hebel bei überbordender Bürokratie ansetzen.

Nach der einstimmigen Nominierung Müllers trifft sich die Kreis-SPD bereits in zwei Wochen wieder: Dann wird in Rudelstetten die Kreistagsliste aufgestellt.