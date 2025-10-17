SPD-Räte fordern weiteren Hausarztsitz für Wemding

Die SPD-Stadtratsfraktion in Wemding hat sich mit der Hausarzt-Situation in der Stadt und der Region beschäftigt. Ergebnis: Die Kommunalpolitiker fordern einen weiteren Zulassungssitz für die hausärztliche Versorgung in Wemding.

In der Sitzung berichtete Johann Roßkopf, dass aktuell im Bereich Donauwörth-Nord kein Zulassungssitz offen ist. Zwar sei es für Kaisheim und Harburg erfreulich, wenn sich durch Zuzug Ärzte niederlassen oder in Teilzeit angestellt werden, jedoch löse dies nicht das Problem in Wemding und Monheim. Wenn dann aktuell in Oettingen eine Hausarztpraxis schließe und im Ries zwei Praxen auch noch ihre Tätigkeit beenden, ergebe dies einen Mehrbedarf an Arbeit nicht nur für die restlichen Nördlinger und Oettinger Praxen, sondern auch für die Wemdinger Hausärzte.

In Berlin und München unterschätzten nach Ansicht der SPD-Räte die jeweilig zuständigen Ministerien die Herausforderungen der hausärztlichen Versorgung völlig. Wemding sei 25 beziehungsweise 20 Kilometer von den Kliniken in Donawörth und Nördlingen entfernt. Berücksichtigt werden müsse auch, dass diversen Einrichtungen (Tagespflege, Kreis-Pflegeheims und Lebenshilfe) in Wemding einen verstärkten Bedarf an medizinischer Betreuung haben. Ebenso müsste die Altersstruktur der Ärzteschaft berücksichtigt werden. Dass die Kassenärztliche Vereinigung dennoch einen Sitz für das Gebiet Donauwörth-Nord gestrichen habe, sei nicht akzeptierbar. Die medizinische Versorgung müsse nach den Bedürfnissen der Patienten neu organisiert werden. (AZ)