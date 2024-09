Polizeieinsatz in Ebermergen: Mann wird an Wörnitzbrücke festgenommen

Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag für Aufsehen in Ebermergen gesorgt. Ein Mann wurde am späten Nachmittag an der Wörnitzbrücke von mehreren Polizisten festgenommen. Es habe sich um eine geplante Festnahme gehandelt, wie es auf Nachfrage vonseiten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord heißt. Eine genaue Anzahl der Beteiligten könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgeben. Der Tatverdächtige soll wenige Tage zuvor mutmaßlich eine Straftat in Augsburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt. (lrs)

