Ein Albatros als Höhepunkt des Wildschwein Cups

Der Wildschwein Cup im Golfpark Donauwörth war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Seit 1996 wird dieses traditionsreiche Turnier ausgetragen und hat sich längst als ein sportlicher Höhepunkt im Golfpark etabliert. Die begehrten Wanderpokale haben nun neue Besitzer gefunden und die Teilnehmer konnten ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Trotz teils schwieriger Wetterverhältnisse, die von wechselhaften Bedingungen und Regenschauern geprägt waren, ließen sich die Teilnehmer nicht entmutigen. Der sportliche Ehrgeiz und die gute Stimmung blieben bis zum Schluss erhalten. Die Verantwortlichen des Golfpark Donauwörth gratulierten allen Siegern, die in den Kategorien Brutto, Netto Klasse A - C, Longest Drive und Nearest to the Pin herausragende Leistungen gezeigt hatten. Ein besonderer Dank galt auch den Sponsoren, deren Unterstützung dieses Turnier erst möglich gemacht hatte. Jörg Marschik und Thomas Werner sicherten die begehrten Wildschwein-Wanderpokale. Marschik errang den Titel für das beste Netto, während Werner sich in der Brutto-Wertung durchsetzte. Mit beeindruckenden 66 Schlägen konnte Werner den Gesamtsieg für sich verbuchen. Sein außergewöhnlicher Albatros an Bahn zehn sorgte dabei für besondere Begeisterung und wurde zum sportlichen Höhepunkt des Tages.

Die Preisverleihung wurde von Ulrich Schätzl, Geschäftsführer des Golfpark Donauwörth, durchgeführt. Neben den beiden Wanderpokalen erhielten die Sieger großzügige Geschenkkörbe sowie Thomas Werner zusätzlich als Brutto-Sieger traditionell eine Wildschwein-Plüsch-Mütze. (AZ)