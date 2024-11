Polizei klärt Unfallflucht im ersten Versuch

Die Polizei hat eine Unfallflucht geklärt, die sich vorigen Donnerstag in Tapfheim ereignete. Speziell ausgebildete Fahnder ermittelten einen Mann, der im Landkreis Dillingen lebt.

Der Fall ist recht ungewöhnlich, denn der 44-Jährige war eigentlich gar nicht der Verursacher der Karambolage. Er bremste mit seinem Transporter auf der Dillinger Straße unvermittelt bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer reagierte nicht rechtzeitig und prallte auf den Vordermann. Der brauste nach einem kurzen Gespräch weiter, ohne sich um die Sache zu kümmern.

Polizisten arbeiten nach Unfallflucht in Tapfheim eine Liste ab

Der Polizei waren Marke, Farbe und ein Teil des Kennzeichens des Transporters bekannt. Die Fahnder der Verkehrspolizei forderten beim Kraftfahrbundesamt eine Liste der Fahrzeuge an, die in Frage kommen. Als sich die Polizisten daran machten, die Liste abzuarbeiten, waren sie gleich beim ersten Versuch erfolgreich: Die Spuren passten perfekt ins Schadensbild. Der 44-Jährige räumte ein, der Fahrer gewesen zu sein. Warum er nicht am Unfallort blieb, ist weiter unklar. (wwi, AZ)