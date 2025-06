Wie vertragen sich Hitze und Sport?

Wer es bei großer Hitze mit dem Sport übertreibt, riskiert eine Überwärmung des Körpers bis hin zum Hitzschlag. Erste Anzeichen sind Kopfschmerzen, Schwäche, Übelkeit, Schwindel. „Daher sollte man das Training dem Wetter anpassen und sich vorbereiten“, so Cornelia Zink. Die beste Kleidung bei Hitze ist kurze, luftdurchlässige Sportbekleidung und eine atmungsaktive Kopfbedeckung.

Alle Körperstellen, die nicht mit Kleidung bedeckt sind, benötigen bei viel Sonne guten Sonnenschutz. Je nach Hauttyp und Dauer der Sporteinheit sollte der passende Lichtschutzfaktor gewählt werden. „Am besten eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn auftragen, dann läuft die Sonnencreme mit den ersten Schweißtropfen nicht in die Augen“, rät Zink.

Die richtige Tageszeit:

Sport in der Mittagshitze belastet den Körper stark und sollte deshalb vermieden werden. Ideal sind dagegen die kühlen Morgenstunden. Die Luft ist noch frisch und die Ozonbelastung am geringsten. Alternativ kann auch abends trainiert werden. „Heiße Sommertage sind nicht die richtige Zeit für sportliche Höchstleistungen“, so Zink.

Es ist ratsam, gemäßigt zu trainieren, damit der Kreislauf nicht überfordert wird.

Zwischendurch Pausen einlegen, wenn der Körper danach verlangt. Extra-Tipp: Arme, Schultern und Kopf zwischendurch immer wieder mit Wasser kühlen. (AZ)