Monheimer Turner siegen nach wahrem Krimi in Essen

Mit einer traurigen Nachricht in den Köpfen sind die Turner des TSV Monheim am Samstag ohne Trainer Roland Grimm nach Essen zum Wettkampf in der 2. Bundesliga gereist. Ein schwerer Schicksalsschlag, der Tod seiner Mutter, verhinderte, dass Grimm mitkam. Vor dem Wettkampf hielt die Mannschaft in Gedenken eine Schweigeminute ab und schwor sich, diesen Wettkampf gegen das GymTeam Metropole Ruhr für ihren Coach zu gewinnen. Das gelang nach hartem Kampf mit 33:30.

Die Jurastädter erwischten am Boden einen guten Start und hielten gegen die starken Übungen vom GymTeam dagegen. Schon nach dem ersten Gerät war zu erahnen, dass eine Entscheidung erst spät fallen würde. Am Pauschenpferd lieferten die Monheimer Jungs größtenteils souveräne Auftritte ab, nutzten die Fehler des Gegners konsequent aus und lagen danach in Führung. An den Ringen bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer weitere spannende Duelle zu sehen und es kam zum Debüt von Andrea Passini im TSV Dress, der jedoch gegen die hochklassige Übung von Berkay Sen das Nachsehen hatte. Somit stand es zur Pause 17:13 aus Sicht der Monheimer.

2. Bundesliga Turnen: TSV Monheim macht es in Essen spannend

Am Sprung entwickelten sich vier Duelle auf Augenhöhe, die das Team von Metropole Ruhr mit der saubereren Ausführung für sich entschied. Mit einem Unentschieden ging es am Barren weiter. Dort erwischten beide Mannschaften keinen guten Tag und produzierten zu viele Fehler. Dadurch konnte sich weder der TSV noch das GymTeam vom Gegner absetzen und es ging mit einem Gleichstand an das letzte Gerät, das Reck. Im ersten Duell erturnte sich das Team aus Essen zwei Scorepunkte und sicherte sich den Vorteil. Im folgenden Verlauf wechselte die Führung ständig und so war es der Monheimer Teamkapitän Sascha Wilhelm, der mit der letzten Übung für seine Mannschaft fünf Scorepunkte erzielte und den umjubelten Auswärtssieg (33:30) für den TSV Monheim holte.

Es war der mit Spannung erwartete Wettkampf mit vielen Duellen auf Augenhöhe, in denen Kleinigkeiten, wie ein sicherer Stand zum Abgang oder die sauberere Darbietung am Gerät, entscheidend wurden. Abschließend kann gesagt werden, dass es ein wichtiger Sieg für die Jurastädter war und ein Sieg, der für Trainer Roland Grimm errungen wurde. Nun gilt es, den Rückenwind zu nutzen, um sich optimal auf den Heimwettkampf am Samstag, 18. Oktober, 18 Uhr, in der heimischen Stadthalle vorzubereiten. Dort empfängt der TSV Monheim die TG Saar ll aus Dillingen. (AZ)