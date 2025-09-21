Icon Menü
2. Bundesliga Turnen: TSV Monheim erzielt spannendes Unentschieden gegen KTV Obere Lahn

Turnen

TSV Monheim erturnt ein Unentschieden zum Auftakt

2. Bundesliga Turnen: Gegen die KTV Obere Lahn fehlen den Monheimern einige wichtige Akteure. Nach dem 34:34 gilt die volle Aufmerksamkeit dem kommenden Derby.
    • |
    • |
    • |
    Der Brite Oakley Banks bei seiner Vorbereitung am Barren.
    Der Brite Oakley Banks bei seiner Vorbereitung am Barren. Foto: Michael Hitzler

    Mit drei schlechten Nachrichten sind die Bundesliga-Turner des TSV Monheim die Reise ins hessische Biedenkopf angetreten. Ferrie Blümel und Neuzugang Volodymyr Yeromichev waren krankheitsbedingt nicht in der Lage, in das aktive Wettkampfgeschehen einzugreifen. Zudem konnte Nils Buchter die Mannschaft nicht vor Ort anfeuerten. Damit standen den beiden Trainern Mike Dörner und Roland Grimm nur acht gesunde Athleten zur Verfügung.

