TSV Monheim verliert das Spitzenduell in Koblenz

Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga der Turner ist seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht geworden: Die Männer des TSV Monheim unterlagen am Samstag der KTV Koblenz mit 28:38. Mit ihrer Leistung können die Jurastädter aber zufrieden sein: Die Monheimer Jungs starteten mit drei souveränen Übungen am Boden in den Wettkampf, mussten jedoch im vierten Duell zwei Stürze verkraften und gerieten in Rückstand, den sie auch nicht mehr wettmachen konnten.

Am Pauschenpferd überzeugten Sascha Wilhelm, Anton Bulka, der Brite Oakley Banks und Manuel Neumeier mit vier sauberen Darbietungen. Die Koblenzer aber hatten in jedem Duell eine Antwort parat und konnten auch dieses Gerät für sich entscheiden. An den Ringen zeigte sich ein ähnliches Bild wie an den vorherigen Geräten. Die TSVler zeigten saubere Vorstellungen, die die KTVler regelmäßig konterten. Somit ging es mit einem Zwischenstand von 9:20 aus Monheimer Sicht in die Pause.

Lorenzo Galli punktet für KTV Koblenz am Reck gegen Joona Reiman vom TSV Monheim

Am Sprung ging es mit den leichten Vorteilen für die Jungs aus Rheinland-Pfalz weiter. Erst am Barren gelang es den Jurastädtern zum ersten Mal an diesem Abend, mit überwiegend überzeugenden Auftritten dem Gegner die Gerätepunkte abzunehmen. Zum Abschluss des Wettkampfes stand das Reck an. Dort holte die KTV mit ihrem italienischen Gastturner Lorenzo Galli drei Scorepunkte gegen den für die Monheimer turnenden, finnischen Debütanten Joona Reiman. Damit lag der TSV mit 16 Punkten in Rückstand, was nur unter wundersamen Umständen aufgeholt werden kann. Letzten Endes mussten die Turner des TSV dem „Team vom (R)Eck“, wie es sich in Anspielung auf das Deutsche Eck in Koblenz selbst nennt, mit 38 zu 28 geschlagen geben.

In der Albert-Schweizer-Realschulhalle in Koblenz sorgten die deutlich mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer für einen stimmungsvollen und stets fairen Wettkampf. Am Ende gewann verdientermaßen die KTV Koblenz, jedoch war das Team aus dem bayerischen Schwaben das ganze Duell über in Schlagdistanz und ist mit der eigenen Leistung zufrieden. Jetzt heißt es, die kommende Trainingswoche gut zu nutzen, um am nächsten Samstag, 11. Oktober, gegen das GymTeam Metropole Ruhr bestehen zu können. Hierfür geht es für die Mannschaft des TSV Monheim auf eine sechsstündige Reise ins Ruhrgebiet nach Essen. (AZ)