vor 56 Min.

260 Reiter suchen in Wemding ihre Besten

Turnier am langen Pfingstwochenende mit Dressur- und Spring-Wettbewerben

Sehr erfreuliche Nennungszahlen sind über die reiterliche Vereinigung in Warendorf für das Pfingstturnier vom 8. bis zum 10. Juni in Wemding eingegangen. Es werden sich etwa 260 Reiter während 540 Starts messen und um Schleifen, Ehrenpreise und Preisgelder kämpfen.

Am Samstag und Sonntag sind acht Prüfungen in der Dressur ausgeschrieben, von Klasse E bis M**. Dabei werden in den Klassen E und A die Kreismeister 2019 ermittelt. Im Springen wird es am Pfingstmontag in sechs Prüfungen zur Sache gehen. Hier geht es um Null-Fehler-Runden bei bestmöglicher Zeit. Die Kreismeister werden hier ebenfalls in den Klassen E und A ermittelt. Bei einer Stilspringprüfung in der Klasse M* wird darüber entschieden, wer sich von den bayerischen jungen Springreitern durch seine Platzierung die Fahrkarte zu den Munich Indoors für den Eggersmann Junior Cup erreiten kann. Entscheidend werden hier die Stilnote, aber auch die Idealzeit sein, in der es gilt, den Parcours zu überwinden. Bayernweit gibt es hierfür neun Qualifaktionsturniere.

Die Reiter, die sich in das Startfeld eingetragen haben, kommen aus Bayern und aus Baden-Württemberg. Der Eintritt ist frei. Die genauen Zeiteinteilungen und alle weiteren Informationen um das Turnier sind im Internet unter www.reitvereinwemding.de zu finden. (dz)

Themen Folgen