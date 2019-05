17:12 Uhr

3:0-Sieg des TSV Rain nach starker Teamleistung

Gegen den FC Ismaning zeigte der TSV Rain (mit Johannes und Stefan Müller, in Rot von links) einen starken Auftritt und gewann 3:0. Im letzten Heimspiel geht es am kommenden Wochenende gegen Dachau.

Für den TSV Rain rückt die Aufstiegsrelegation nach dem Triumph gegen Ismaning einen Schritt näher. Doch nun geht es gegen einen direkten Konkurrenten.

Von Michael Ruisinger

Dank einer konzentrierten und sehr guten Mannschaftsleistung setzte der TSV Rain auch im schweren Auswärtsspiel beim FC Ismaning seine Superserie fort und bleibt in diesem Kalenderjahr weiterhin ungeschlagen. In Ismaning brachte Marko Cosic sein Team in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Die Führung baute Maximilian Käser in der 64. Minute auf 2:0 aus. Den Schlusspunkt setzte dann Michael Krabler in der 90. Minute durch sein Tor zum 3:0 für Rain. Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat der TSV nun die besten Chancen, um an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern teilzunehmen.

Rainer Trainer müssen ihr Team umstellen

Die Skepsis war vor dem Spiel im Rainer Lager durchaus vorhanden. Schließlich mussten die beiden Trainer Daniel Schneider und Johannes Müller ihr Team gegenüber dem Mittwochsspiel beim SV Pullach auf zwei Positionen notgedrungen ändern. Für Außenverteidiger Andreas Götz und Mittelfeldspieler Rene Schröder, die beide privat verhindert waren, kamen mit Julian Brandt und Marko Cosic zwei offensive Spieler in die Startformation.

Das Spiel nahm ohne lange Anlaufzeit gleich Fahrt auf und wurde vom Tempo her schnell und aggressiv geführt. Schon in der 12. Spielminute hatte Julian Brandt eine riesige Chance, doch zum Entsetzen seiner Mitspieler schob Brandt den Ball am Tor vorbei.

Marco Cosic bringt den TSV Rain in Führung

Doch in der 25. Minute war es schließlich so weit: Maximilian Bär eröffnete den Angriff mit einem schönen Pass auf Dominik Bobinger. Dieser setzte sich auf der rechten Seite schön durch und passte scharf nach innen, wo Marko Cosic den Ball nur mehr einzuschieben brauchte. Bis zum Pausenpfiff wurde das Spiel ziemlich hitzig geführt. Mit dem knappen 0:1 wurden die Seiten gewechselt. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine zurück.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gastgeber die Schlagzahl und wollte dem Spiel unbedingt noch eine Wende geben. Durch diesen Druck ergab sich für den FCI in der 58. Minute eine riesige Ausgleichschance. Nach einem Zuspiel von Angelo Hauk setzte dabei Bastian Fischer den Ball an den Pfosten. Auf der Gegenseite nutzte Rain seine Chancen besser. Ausgangspunkt des vorentscheidenden 0:2 war ein kapitaler Fehler eines Ismaninger Abwehrspielers. Dieser spielte den Ball schlampig zu Torhüter Sebastian Fritz zurück. Rains Sturmspitze Maximilian Käser spekulierte darauf, erlief sich den Ball, umkurvte Torhüter Fritz und schoss zum 0:2 ein (64. Minute).

Michael Krabler erhöht auf 3:0

Diese Aktion war schon ein gewaltiger Rückschlag für den FCI, von dem sich die Mannschaft nicht mehr erholte. Zumal der TSV Rain durch die Führung Sicherheit in seinen Reihen hatte. Besonders die Abwehr stand sehr sicher und überstand die Druckphase der Ismaninger schadlos.

Schließlich setzte der TSV Rain in der letzten Spielminute den Schlusspunkt unter dieses sehr umkämpfte und spannende Spiel. Maximilian Bär bediente den eingewechselten Michael Krabler. Dieser besorgte mit einem satten Schuss den 0:3-Endstand.

Rains Trainer Daniel Schneider war insgesamt mit seiner Mannschaft sehr zufrieden und sprach von einem sehr guten Auftritt. Nächster Gegner des TSV Rain ist am kommenden Samstag der TSV 1865 Dachau im Georg-Weber-Stadion.

FC Ismaning Fritz, Siedlitzki, Siebald, Volland, Fischer, Tomasevic, Hauk (ab 73. Manuel Ring), Hofmann, Killer, da Silva Lopez (ab 84. Behm), Kubina.

TSV Rain Maschke – Bobinger, Triebel, Bauer, Knötzinger – J. Müller, S. Müller – Bär, Cosic (ab 77. Krabler), Brandt (ab 86. Luburic) – Käser (ab 82. Blerand Kurtishaj).

Tore 0:1 Marko Cosic (25.), 0:2 Maximilian Käser (64.), 0:3 Michael Krabler (90.) Gelbe Karten Sebastian Fritz, David Tomasevic, Angelo Hauk, Hugo da Silva Lopez - David Bauer. Zuschauer 120

