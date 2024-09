Heiße Rennen und ein buntes Programm

Der Blick richtet sich jeden Tag auf den Himmel: Die Organisatoren des 33. ADAC-Autocross am kommenden Wochenende auf dem Kesseltalring hoffen auf gutes Wetter. „Das wären die idealen Voraussetzungen“, sagt Christian Konrad. Er ist Vorsitzender des veranstaltenden Motor-Club Kesseltal (MCK). Viele Stunden hat er in dieser Woche bereits mit seinen Vorstandskollegen Martin Fürst und Jörg Kurtz „gemeinsam mit zahlreichen Helfern“ an der Rennstrecke verbracht.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis