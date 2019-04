18.04.2019

331 Schützen kämpfen um den Hiasl-Pokal

Buchdorf wirft in der zweiten Runde Vorjahressieger Monheim aus dem Wettkampf

Die zwölf Finalisten des im Schützengau Donau-Ries ausgetragenen Bayerischen Hiasl-Pokals stehen bereits fest. Die zweite Runde der Saison 2019 wurde hier bereits abgeschlossen. Wiederum brachten die 24 Gauvereine in dieser zweiten Runde 331 Schützen an die Schießstände. Die meisten Teilnehmer stellte St. Sebastian Sulzdorf mit 26 Startern, gefolgt von Otting (21), Itzing (20) und Druisheim (19).

Auch aus sportlicher Sicht wurden bei den zwölf Paarungen in der Nord- und in der Südgruppe beachtliche Ergebnisse erzielt. Das beste Durchgangsergebnis verzeichnete St. Sebastian Sulzdorf. Mit 332,8 Punkten gewann das Team in dieser Saison bereits zum zweiten Mal gegen Hubertus Otting. Beide Vereine trafen bereits in der ersten Runde aufeinander, hier siegte ebenfalls Sulzdorf. In der zweiten Runde wurden die beiden wieder einander zugelost.

Mit 389,9 Punkten kam Gemütlichkeit Mertingen auf das zweitbeste Durchgangsergebnis, siegte aber auch nur knapp beim Ortsderby gegen Trowin Druisheim. Ebenfalls überzeugten bei ihren Siegen die Schützenvereine aus Ellgau und Fünfstetten. Ellgau kam zu Hause auf 431,0 Punkte und gewann klar gegen Zirgesheim, das allerdings nur mit drei Startern antrat. Fünfstetten siegte mit 473,9 Punkten sicher in Kölburg. Adler Buchdorf-Baierfeld konnte mit 541,4 Punkten, den Sieger der beiden vergangenen Saisons, die SG Monheim, aus dem Rennen werfen. In der Einzelwertung der zweiten Runde landeten auf den drei ersten Plätzen weibliche Juniorenschützen. Es siegte mit 15,7 Punkten Lara Schlipf aus Buchdorf-Baierfeld vor Tamara Kleinle (17,9) aus Wolferstadt und Sophia Demski (23,4) aus Otting. Auf den weiteren Plätzen folgten Christian Mayinger (27,4) aus Sulzdorf, Markus Ulrich (28,1) aus Oberndorf und Nadine Schwertberger (29,0) aus Buchdorf-Baierfeld.

Der Finaltag mit dem Mannschaftsendkampf und dem anschließenden Klappscheibenfinale findet am Samstag, 18. Mai, auf der 10-Meter-Schießanlage von Trowin Druisheim statt. (fmue)

Die Ergebnisse der 2. Runde:

Nordgruppe:

Gansheim – Tagmersheim 562,9:623,3

Kölburg – Fünfstetten 767,8:473,9

Wemding – Gunzenheim 882,6:748,5

Itzing – Wolferstadt 581,4:1070,6

Buchdorf-B. – Monheim 541,4:591,7

Sulzdorf – Otting 332,8:367,2

Südgruppe:

Brachstadt – Oberndorf 732,0:508,7

Druisheim – Mertingen 438,0:389,9

Wörnitzstein – Erlingsh. 802,8:527,9

Auchsesh. – Bäumenheim 557,5:495,6

Ellgau – Zirgesheim 431,0:4494,0

Donauwörth – Marxheim 864,0:675,4

(Sieger ist der Verein mit der niedrigeren Punktezahl!)

