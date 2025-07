SpVgg Altisheim/Leitheim feiert 60. Jahre mit Sport und Gemeinschaft

Bei bestem Sommerwetter feierte die SpVgg Altisheim/Leitheim ihr 60-jähriges Gründungsjubiläum – drei Tage voller Sport, Musik, Erinnerungen und Gemeinschaft.

Den Auftakt machte das AH-Turnier am Freitagabend, das in einem echten Krimi im Neunmeterschießen gipfelte. Die „Mondspritzer“, prominent besetzt – unter anderem mit Landrat Stefan Rößle und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré – sicherten sich den Turniersieg gegen die „Bezirksliga-Legenden Altisheim/Leitheim“. Diese scheiterten immer wieder am überragenden Torhüter der Mondspritzer, Andreas Wiedenmann, der sich mit zahlreichen Paraden zum Spieler des Abends krönte. Zwar gingen die Mondspritzer überraschend mit 1:0 in Führung, doch kurz vor Schluss gelang den Bezirksligalegenden durch Kapitän Bernd Braun der verdiente Ausgleich. Im Neunmeterschießen behielten die Mondspritzer schließlich die besseren Nerven.

Bei ausgelassener Stimmung ging der Abend mit Rockmusik von DJ Andi weiter – vielen noch bekannt von den legendären Plattenpartys in Altisheim.

Jugend, Spiel und ein emotionaler Höhepunkt am Samstag

Der Samstagvormittag und -nachmittag standen ganz im Zeichen der Jugend: Ab 9:30 Uhr flitzten den ganzen Tag über Nachwuchskicker über den Platz. Neben dem sportlichen Programm wurde auch abseits des Rasens einiges geboten – Hüpfburg, Torwand und viele Spiele sorgten für strahlende Kinderaugen. Auch die DKMS-Typisierungsaktion fand großen Zuspruch und war ein voller Erfolg.

Die C-Jugend der SG Altisheim/Zirgesheim kickte gegen die SG Kötztal. Foto: Robert Bock

Ein besonderer emotionaler Moment war der 1. Dennis Seifert Cup, der zum Gedenken an Dennis Seifert stattfand, der vor zehn Jahren bei einem Mannschaftsausflug tragisch ums Leben kam. Der Cup war nicht nur sportlich ein Highlight, sondern spiegelte auch die Verbundenheit des Vereins wider: In gemischten Teams – bestehend aus Kindern, Mädchen und Herren – wurde fair und mit viel Freude gespielt. Besonders berührend war der Auftritt der Mannschaft „Family&Friends“, angeführt von Dennis‘ Bruder Manuel Seifert und Dominik Bobinger.

Die teilnehmenden Mannschaften des 1. Dennis Seifert Cup: SV Kaisheim, SV Wörnitzstein-Berg 1, SV Wörnitzstein-Berg 2, SpVgg Altisheim/Leitheim 1, SpVgg Altisheim/Leitheim 2 und „Family&Friends" (rote Trikots). Foto: Robert Bock

Im Finale standen sich zwei Teams aus Wörnitzstein gegenüber. Der SV Wörnitzstein-Berg 1 setzte sich durch und gewann den ersten Dennis Seifert Cup. Der Abend klang bei sommerlichen Temperaturen und ausgelassener Stimmung aus.

Ein rundum gelungenes Fest

Der Sonntag war dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet. Gemeinsam besuchte man vormittags den Gottesdienst in der Altisheimer Kirche. Beim anschließenden Mittagessen im Landgasthof Grünenwald fand das ereignisreiche Jubiläumswochenende in gemütlicher Runde seinen Abschluss. Das 60-jährige Bestehen der SpVgg Altisheim/Leitheim wurde damit zu einem würdigen, bunten und bewegenden Fest. Die Kombination aus Sport, Spaß, Gemeinschaft und Gedenken zeigte eindrucksvoll, wofür der Verein steht – für Zusammenhalt über Generationen hinweg. (AZ)