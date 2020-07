vor 39 Min.

63-Jähriger wird bei Auffahrunfall verletzt

Der Senior musste anhalten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte das zu spät.

In der Donauwörther Sallingerstraße gab es am Freitagmittag einen Unfall. Nach Polizeiangaben wollte ein 63-jähriger dort gegen 11.25 Uhr mit seinem Auto von der Sallingerstraße nach links in die Kremerstraße einfahren. Er musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 23-jährige folgende Fahrzeugführerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf. Der Anstoß war so stark, dass der 63-jährige ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtsachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 5000 Euro. (dz)

Themen folgen