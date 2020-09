vor 34 Min.

700 Schützen gehen zurück an die Stände

Luftgewehr-Gauoberliga-A macht den Anfang für die Rundenwettkämpfe im Schützengau Donau-Ries. Coronabedingt gibt es Neuerungen

Von Helmut Vogt

Die vorangegangene Rundenwettkampf-Saison hatte am 13. März frühzeitig ein jähes Ende genommen. Am morgigen Freitag läuten jetzt die Luftgewehrschützen der Gauoberliga-A nach mehr als sechs Monaten coronabedingter Wettkampfpause die neue Saison im Schützengau Donau-Ries ein.

Die acht Mannschaften werden jedoch mit ihrem Mann-gegen-Mann-Modus die einzigen sein, die Wettkämpfe in Präsenz, also mit Gastbesuchen, bestreiten. Dazu hatte die bayerische Staatsregierung die Auflagen soweit gelockert, dass nur am Schießstand selbst die derzeit gültigen Abstandsregeln unterschritten werden dürfen. Das heißt, es dürfen alle Schießstände besetzt werden, die jedoch aufgrund der Schießstandordnung sowieso mindestens einen Meter auseinanderliegen.

Eine Woche später, am Freitag, 9. Oktober, werden die übrigen Luftgewehrklassen von der Gauoberliga B bis zur F-Klasse und die 25-Meter-Pistole sowie eine weitere Woche später, am 16. Oktober die Luftpistolen- und Auflageschützen starten. Diese werden ihre Wettbewerbe jedoch im Fernwettkampfmodus nach einem besonderen Regelwerk bestreiten.

Das heißt, all diese Mannschaften schießen nur bei sich zuhause am eigenen Vereinsschießstand. Es finden keine Gastbesuche und demnach auch keine Vermischung mit Gastmannschaften statt. Die Vereine können in Eigenverantwortung ihre Schießzeiten so einteilen, dass sie mit ihren Stand- und Vereinsheimkapazitäten nicht in Konflikt mit den geforderten Abstands- und Hygieneauflagen kommen. Sie müssen nur bis zu festgesetzten Terminen, die innerhalb der Disziplinen wöchentlich wechseln, ein Mannschaftsergebnis melden.

In 174 Luftgewehr-, Luftpistolen-, KK-Sportpistolen- und LG-LP-Auflagemannschaften werden dann in Summe 700 Schützen den Auftakt gegeben haben.

Die Saison wird nach jeweils zehn Terminen für die Luftgewehrschützen am 12. März 2021 enden, für die Luftgewehr-Gauoberliga-A und Luftpistolendisziplin sowie Aufleger am 19. März 2021, während die Schützen mit der Kleinkaliber-Sportpistole erst am 26. März 2021 ihre Meister ermittelt haben werden. Entgegen der vergangenen Jahre findet für die Gruppensieger der Luftgewehr-Gauoberliga B bis F-Klasse zum Saisonabschluss allerdings keine Extra-Pokalrunde mehr statt. Die Aufstiegswettkämpfe Richtung Bezirk der Gau-Rundenwettkampf-Sieger Luftgewehr und Luftpistole der 22 schwäbischen Gaue sind aus heutiger Sicht für den 14./15 Mai 2021 geplant.

Insgesamt nehmen 53 Vereine der gesamt 58 Vereine im Schützengau Donau-Ries an den Gau-Rundenwettkämpfen teil. Dank fünf neuer Mannschaften – Berg, Gundelsheim, Tagmersheim, Auchsesheim und Flotzheim konnten ihre Kader um jeweils eine Mannschaft aufstocken – konnte im Luftgewehrsektor die bisherige Anzahl von 130 Mannschaften gehalten werden. Eine Mannschaft, die St. Sebastianschützen aus Sulzdorf, stieg auf Bezirksebene auf, während Hubertus Otting von dort in den Gau zurückkehrte. Allerdings konnten sich im Gegenzug insgesamt fünf Mannschaften nicht mehr aufrechterhalten und mussten sich abmelden.

Im Luftpistolenbereich sendete der Gau mit Hubertus Riedlingen ebenfalls einen Aufsteiger in den Bezirk, es gab aber auch zwei Abmeldungen, sodass diese Saison nur noch 22 Mannschaften an den Start gehen. Und auch der Kleinkaliber-Sportpistolen-Rundenwettkampf muss mit zwei Mannschaften weniger, nunmehr insgesamt zwölf Mannschaften, auskommen.

Im Auflage-Rundenwettkampf gibt es neben zwei Abmeldungen auch drei Neuzugänge aus Bergstetten, Ebermergen und Nordheim, sodass nach dem Aufstieg der VSG Asbach-Bäumenheim in den Bezirk und Rückkehr von Hubertus Riedlingen in den Gau nun zehn Mannschaften in einer Gauliga ihre Wettkämpfe bestreiten. Diese messen sich bereits seit der vergangenen Saison in Zehntelwertung, das heißt, der höchste zu erzielende Schusswert ist keine (10), sondern eine (10,9), womit sich beim 30-Schuss-Programm das Einzelergebnis auf maximal 327,0 Ringe steigern kann (gegenüber üblichen maximal 300 Ringen).

Mit je sieben Mannschaften stellen in dieser Saison Oberndorf, Fünfstetten und Eggelstetten die stärksten Kontingente, gefolgt von Harburg mit sechs Mannschaften und Ebermergen, Berg, Otting, Erlingshofen, Wemding und Asbach-Bäumenheim mit je fünf Mannschaften.

Themen folgen