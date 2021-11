Wörnitzstein mit faustdicker Überraschung

Verfolger Minderoffingen verliert nach Niederlage bei Donauwörther Stadtteilelf die Tuchfühlung auf Mauren – T.R.B. vorne dran, aber verliert weiter an Boden

Zwei Spieltage vor der Winterpause setzt sich Herbstmeister Mauren von Verfolger Minderoffingen ab. Während das Team von Jürgen Ostermair vor eigenem Anhang die SG Großsorheim/Hoppingen mit 5:2 besiegte, leisteten sich die Rieser beim SV Wörnitzstein/Berg völlig überraschend eine 0:3-Niederlage.

Bereits nach zehn Minuten ging die Heimmannschaft durch Tore von Strauß und Schreitmüller mit 2:0 in Führung. Wie aus dem nichts gelang den Gästen durch Julian Bonn der Anschlusstreffer. Kaum geschockt stellte Schreitmüller kurz darauf wieder den alten Abstand her. Das 4:1 erzielte Strauß mit einem Traumtor. Kurz vor der Halbzeit gelang es Moll für die Gäste zu verkürzen. Den Endstand markierte wiederum Schreitmüller. (jw)

Nach der Niederlage in der Vorwoche bei Spitzenreiter Mauren kassierte Verfolger Minderoffingen völlig überraschend auch in Wörnitzstein eine Schlappe. Das frühe 1:0 durch Manuel Marks (7.) vermochten die Gäste nicht zu egalisieren. Als dann Ludwig Wanner in der 61. Minute einen Strafstoß zum 2:0 verwandelte, ließen die Gäste die Köpfe hängen. In der 79. Minute schraubte Tim Habersatter das Ergebnis auf 3:0 (dz)

Bereits nach 5 Minuten hatte die Heimmannschaft die erste gute Chance durch Michael Kronburger. Danach wirkte die Eintracht ideenlos. Der SVW wurde durch Konter immer wieder gefährlich, doch Sascha Raupach konnte einige Male glänzend parieren. Vor der Pause hatte Tobias Trommer noch die große Chance zur T.R.B-Führung. Danach errichteten die Gäste ein Abwehrbollwerk, das die Heimelf nicht durchdringen konnte. Einen Dämpfer für die Ambitionen der Eintracht. (tr)

Der Sieg der Heimelf hätte aufgrund der Chancen durchaus höher ausfallen können. Markus Meyr eröffnete in der 16. Minute den Torreigen. Es dauerte dann allerdings bis zur 46. Minute, ehe Jonas Meusel auf 2:0 erhöhte. Per Freistoß baute David Meyer den Vorsprung auf 3:0 aus (59.). Kurz danach traf Maximilian Schuster zum 4:0. Den Endstand zum 5:0 markierte Tobias Lehrl (70.). (be)

SC Wallerstein – TSV Bäumenheim 2:3 (0:2). Die erste Halbzeit gehörte den Gästen. Zunächst vergab Yilmaz freistehend vor dem leeren Tor, doch kurz darauf verwandelte Xhoi Meca einen Eckball direkt zur Führung. Metus Curkoli legte schön zu Mohammed Amini, der zum 0:2 vollendete. Einen Abpraller von Stefan Jaumann versenkte Eyüp Cakir ins lange Eck. Die Heimelf versäumte es jedoch, ihre Chancen zu nutzen und so gelang Shafi Amini das 1:3. In der hektischen Schlussphase verkürzte zwar noch Ioan Dumitrascu, doch es blieb beim verdienten Sieg der Gäste. (rn)

SC Nähermemmingen/Baldingen – BC Huisheim 1:1 (1:0). In einer ausgeglichenen und umkämpften Partie hatten die Gäste aus Huisheim die ersten Chancen. Doch mit dem ersten Angriff ging die Heimelf durch Janes Eger in Führung. Nach der Pause erzielte Fabian Nesselthaler für die Gäste per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich. Danach ergaben sich auf beiden Seiten noch einige gute Abschlussmöglichkeiten, die dennoch ungenutzt blieben. (AZ)

SC Athletik Nördlingen – SV Kaisheim 1:2 (0:1). Bereits in der 3. Minute brachte Marcel Seifert die Gäste aus Kaisheim in Führung. Bis zur Halbzeit konnte auf beiden Seiten keine der Chancen genutzt werden. Danach wurde das Spiel intensiver, was mehrere Gelbe Karten zur Folge hatte. Armin Janik erhöhte für Kaisheim auf 2:0. Erst in der letzten Spielminute verkürzten die Nördlinger auf 1:2 durch Sascha Fegers. Dennoch verblieb es beim verdienten Sieg für die Gäste aus Kaisheim und die Nördlinger bleiben weiter Schlusslicht ohne Sieg. (AZ)