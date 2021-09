Tapfheim gewinnt das Spitzenspiel

SCT verdrängt den FC Donauried von Rang zwei. Mertingens Zweite verliert

In einem kampfbetonten Spitzenspiel der A-Klasse West 3 gegen den FC Donaurieds ist der SC Tapfheim verdient als Sieger vom Platz gegangen. Die zweite Mannschaft des FC Mertingen verlor derweil gegen Bissingen.

1:3 (1:0). Der FCM war mit seiner ersten Chance erfolgreich: Thomas Wimmer traf in der 16. Minute aus flach ins linke Eck. In der Folge beherrschte die Heimelf die Partie. Oliver Boldi hatte in der 34. die größte Chance, die Führung auszubauen. Die erste Möglichkeit nach der Pause hatte wieder Mertingen. Doch stattdessen erzielte Markus Rauh das 1:1. Nur vier Minuten später war das Spiel gedreht, Felix Reiter köpfte zum 1:2 ein. In der 80. Minute köpfte Mertingens Andreas Schön gegen die Laufrichtung des Keepers, aber der Ball ging daneben. Im Gegenzug machte Florian Hämmerle das 1:3. (dz)

(1:0). Kurz vor der Halbzeit setzte sich Fabian Weißenburger im Mittelfeld durch, passte punktgenau in den Strafraum zu Luca Zwerger, der den Ball über die Linie drückte. Die zweite Halbzeit war weiter umkämpft. Tapfheim hatte in der 61. Minute eine gute Chance durch Dennis Gail. Fünf Minuten später kamen die Gäste zum überraschenden Ausgleich durch Matthias Draws. Tapfheim drängte aber weiter. In der 82. Minute erzielte Weißenburger per Freistoß die erneute Führung. Gail erhöhte in der 85. Minute zum 3:1. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, doch der Anschlusstreffer durch Martin Draws in der 90. Minute bedeutete gleichzeitig den Endstand. (ld)