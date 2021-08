Bayerdilling gibt 2:0-Führung aus der Hand

Ein Eigentor besiegelt die Niederlage gegen Zell/Bruck. Keine Tore beim FCS

Eine spannende und torreiche Begegnung sahen die Zuschauer am Sonntag in Bayerdilling. Nichts Zählbares gab es dagegen beim Staudheimer Saisonauftakt.

. Beide Mannschaften konzentrierten sich darauf, in der Defensive gut zu stehen. Somit ging es torlos in die Halbzeit. Die erste richtige Chance sahen die Zuschauer in der 60. Minute, als eine Staudheimer-Freistoßflanke durch den Strafraum segelte und der überraschte Markus Graf den Ball aus kurzer Distanz über das Tor setzte. In der 70. Minute dann die größte Chance für Staudheim: Aber die flache, scharfe Hereingabe von links konnte Simon Preis aus kürzester Distanz nicht über die Linie drücken. Somit blieb es beim für Staudheim doch enttäuschenden 0:0 zum Saisonauftakt.

(2:0). Die Einheimischen erwischten den besseren Start und führten durch zwei Treffer von Patrick Hein (15./35.) zur Pause bereits mit 2:0. Doch die Gäste wollten sich nicht geschlagen geben. Christoph Vetter (64.) und Daniel Winhard (70.) stellten innerhalb von sechs Minuten auf 2:2. Und es sollte aus Sicht des FC Zell/Bruck sogar noch besser kommen: Nach einer Winhard-Flanke bugsierte ein SVB-Akteur den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit war der Auftakterfolg für die Rot-Weißen unter Dach und Fach.