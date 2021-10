Endspiel um die Herbstmeisterschaft

Wer am Sonntag in Mauren gewinnt, ist bestes Team der Hinrunde

Wenn der SV Mauren am Sonntag die SpVgg Minderoffingen empfängt, dann ist das unumstrittene Spitzenspiel der A-Klasse Nord in dieser Hinrunde – und das ausgerechnet am letzten Spieltag. Seit Spieltag zwei wechseln sich beide Teams an der Tabellenspitze ab, nach zwei Minderoffinger Niederlagen in den vergangenen drei Spielen ist nun der noch ungeschlagene SV Mauren wieder vorne.

Herausragender Spieler der Saison bisher ist Maurens 17-facher Torschütze Manuel Schreitmüller, der entscheidenden Anteil am Spitzenplatz seines Teams hat. Marschieren SVM und Minderoffingen bis Saisonende weiter so durch die Liga, erwartet sie am Saisonende das perfekte Szenario: In Minderoffingen würden dann im direkten Duell der Titel und der Aufstieg in die Kreisklasse entschieden. (cup)