Huisheim stolpert über Bäumenheim

TSV feiert einen 2:1-Auswärtssieg. An der Tabellenspitze bewahren Mauren und Minderoffingen die perfekte Bilanz mit 21 Punkten in sieben Spielen. T.R.B. schlägt Gundelsheim

In der A-Klasse Nord marschieren Mauren und Minderoffingen im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Huisheim und Kaisheim finden sich dagegen weiter im gefährdeten Bereich wieder.

(0:2). Nach sechs Minuten sorgte ein Kopfballlattentreffer von Thomas Rupprecht für Aufregung. In der 12. Minute erzielte Metus Curkoli per Flachschuss das 0:1. In der Folge hatten Christoph Hönle (21.), Szilard Süveges (22.) und Andreas Hirschbeck (33.) Pech. Bei einem Kopfball von Curkoli verhinderte Tim Ramspeck reaktionsschnell einen Gästetreffer. (36.). In der 38. Minute vollstreckte Curkoli zum 0:2. In der 70. Minute verhinderte der BCH-Keeper gegen Curkoli die Vorentscheidung. Zehn Minuten vor Schluss traf Rupprecht zum 1:2. Der BCH drängte auf den Ausgleich, aber Philipp Straßers Kopfball (87.) und Fabian Nesselthalers Handelfmeter (90.) fanden nicht den Weg ins Tor.

0 (1:0). Die Hausherren führten nur knapp durch ein Kopfballtor von Christoph Beck, als der Schiedsrichter Daniel Dürrwanger in der 58. Minute nach einer Beleidigung mit „Rot“ in die Kabine schickte. Die SG hatte nun leichtes Spiel und kam durch Robert Kopfs Freistoßtreffer zum 2:0. Marco Stuber erhöhte und mit einem Traumtor in den Winkel traf erneut Robert Kopf zum souveränen Heimsieg.

(2:0). Die Gäste hielten zu Beginn gut mit, doch dann schaltete Patrick Ott am schnellsten und schob zum 1:0 ein. Kurz darauf köpfte Max Stimpfle einen Eckball wuchtig zum 2:0 ins Netz. Nach der Halbzeit traf Matthias Eichberger aus 18 Metern ins lange Toreck und Pascal Wolfschläger schob überlegt zum 4:0 ein. Eine sehenswerte Kombination der Brüder Wolf vollendete Alex Wolf souverän zum 5:0-Endergebnis.

(0:2). Eine deutliche Niederlage kassierte der SV Wönritzstein-Berg II gegen die Rieser, die vor diesem Spieltag noch hinter der Donauwörther Stadteilelf in der Tabelle standen. Das erste Tor für die Gäste erzielte Steffen Leister bereits in der Anfangsphase (12.), noch vor der Pause erhöhte Jannis Mayer auf 0:2. Mayer machte dann kurz nach dem Wechsel den Sack zu, ehe auch Leister seinen Doppelpack für Wallerststein schnürte (66.). Schlusspunkt war ein Eigentor durch Florian Probst drei Minuten vor Schluss.

(0:0). Es war von Beginn an ein sehr zähes Spiel. Bis auf einen Lattentreffer und zwei größere Chancen der Heimmannschaft war in der ersten Halbzeit nicht viel geboten. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit brachte Matthias Strauß Mauren durch einen Sonntagsschuss in Führung. Kurz darauf erhöhte Marc Enders auf 2:0. Die Gäste kamen nicht mehr zwingend nach vorne, so erzielte Simon Löfflad kurz vor Schluss das 3:0. Den Schlusspunkt setzte Nico Fürnrohr nach traumhafter Hereingabe von Löfflad. Am Ende war es ein verdienter Arbeitssieg für den SVM.

(1:1). Die Eintracht legte los wie die Feuerwehr und kam in der achten Minute zum Führungstreffer durch Aykut Yildiz. Das 1:1 bejubelte Jonas Meusel mitte der ersten Halbzeit, dies war zugleich der Pausenstand. Nach dem Wechsel kamen die Gäste durch einen Elfmeter auf die Siegerstraße, den Johannes Templer verwandelte (74.). Kurz vor Spielende markierte Yildiz mit seinem zweiten Treffer den Endstand. Mit diesem Erfolg zog Eintracht an den Hausherren in der Tabelle vorbei.